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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بديلا للمجالس المحلية.. مبادرة لحل مشاكل قرى «الدلجمون» بالغربية

السبت 20/مارس/2021 - 12:40 م
المجالس الشعبية المحلية
المجالس الشعبية المحلية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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في تجربة جديدة لحل مشاكل المواطنين بديلا مؤقتا عن المجالس الشعبية المحلية، دشن عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والشباب والأحزاب والمرأة مبادرة المجتمع المدني لحل مشاكل قريى "الدلجمون"، بحضور أحمد حجازي، رئيس الوحدة المحلية، ومحمد ربيع هجرس، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، وعصام عمارة، أمين إعلام حزب مستقبل وطن بكفر الزيات.

وأكد محمد ربيع هجرس، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الدلجمون، التواصل بين الشعبين لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين بقرى الدلجمون وكفرديما وقصر نصر الدين وكفرالشوربجي، وتم استعراض سبل التواصل مع الوحدة المحلية بالدلجمون والتنفيذيين بها ومجلس مدينة كفرالزيات ومحافظة الغربية وبحث عدد من الملفات منها قيود الارتفاع للبناء ودخول الغاز الطبيعي وخطط إعادة الشيئ لأصله ومتطلبات دعم الإنارة بقرى الوحدة المحلية.

وأضاف عصام عمارة، أمين إعلام حزب مستقبل وطن بكفرالزيات، أنه تم وضع عدد من التوصيات للمبادرة بعقد لقاءات بكل قرية من قرى الوحدة المحلية لمناقشة مشاكل المواطنين وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية إلى جانب مشاركة نواب البرلمان في الاجتماعات القادمة لتدعيم التواصل.

وأشار أحمد حجازي، رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون، إلى أن المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين وسنعمل على التعاون مع كافة رموز القرى لحل مشاكل المواطنين وتدعيم مساهمات المجتمع المدني.

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