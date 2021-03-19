رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بسنت حسن
بسنت حسن

الافتئات والقتل

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:48 م
طباعة
حقق ٤ من القتلة حلم السيد حازم صلاح أبوإسماعيل- الإرهابى المسجون- الذى طالب بخلق كيان يسمى «الشرطة المجتمعية»، ونفذ بالفعل مجرم يُدعى «الشيخ وليد» ما نادى به الإرهابى السجين بقتله طالب كلية الهندسة الذى كان يجلس مع خطيبته فى مكان عام فى مدينة السويس.
لقد قام ٤ مجرمين باقتحام وكسر باب بيت تقطن فيه مواطنة كاملة الأهلية، وبالتالى اقتحام حرمة وخصوصية بيت تلك المواطنة والشجار معها وضربها هى ومن معها ثم إلقائها من الدور السادس لتلفظ أنفاسها فى الحال، قتلوها وكأن لا قانون ولا شرطة ولا جهات مختصة أو منوطة يتم الالتجاء لها إن لزم الأمر.
فقامت تلك الجهات بالقبض على هؤلاء القتلة، وهم الآن رهن التحقيق لارتكابهم جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، إذ قتلت مواطنة على أرض وطنها وزُج بها من شرفة منزلها لأن القتلة يرون أنها تستحق القتل.
القتلة يعتقدون أنهم حراس الفضيلة والحاكمون بأمر الله أو الآمرون بأحكام الله.. المتطوعون والحشريون الذين دفعهم الزج بأنفسهم فى شئون الغير لارتكاب جريمة، وصار- بل تحول- تدخلهم فيما لا يعنيهم لجريمة قتل حتمًا سينالون عقابهم عليها، لقد عوقب ورُدع مَن اغتصب طفلة البامبرز فى المنصورة، ومَن قتلوا الطفلة «جنة» بعد الاعتداء الجنسى عليها، وقبض على المتحرش بطفلة المعادى، ويحاكم الآن القتلة الأربعة.
فالقانون يقف لكل هؤلاء المجرمين بالمرصاد، ولكن ماذا عن نظرة المجتمع وردود أفعال المواطنين على تلك الجرائم؟ هذا هو حقًا الشىء المخيف الذى يجب الوقوف عليه ودراسته بل أرى وجوبية محاكمة هؤلاء.. فمَن يبرر أو يحرض على الجرائم يكون حتمًا شريكًا فيها، ويعنى ذلك بالتبعية أنه بإمكانه ارتكاب مثلها من الجرائم إن سنحت له الظروف، أو إن توافرت لديه نفس الظروف والملابسات أو حتى ظروف مشابهة لتلك الواقعة أو تلك الوقائع فسيقدم مَن برر ومَن حرض على ارتكاب نفس الفعل وهو القتل، وللقتل دومًا وللأسف ما يبرره ومن يجيزه ويبيحه ويستبيح بذلك أرواح الناس وحرمة بيوتهم.
فعندما قتل الإرهابيون فرج فودة هلل البعض لذلك وبرر البعض ذلك، ولذلك ما زال القتل مستمرًا اتكاءً على ذات الأسباب والذرائع، فدائمًا رداء الفضيلة والتذرع بالشريعة والثأر للشرف والعرف والتقاليد هى مبررات القتل.
ورغم محاربة الدولة قضايا الثأر والشرف فى الصعيد لسنين طويلة، ربما منذ أن قتل متولى شقيقته شفيقة، وتسعى الجهات القضائية لاستبدال جلسات الصلح العرفية بالمحاكمات من أجل سيادة القانون، إلا أن كثيرًا من أفراد المجتمع لا يعترفون بالقانون وسيادته، ولا يعرفون أو يعترفون بفكرة الدولة فى المطلق، ويمارسون الافتئات على السلطة بمنحهم لأنفسهم سلطة تعلو فوق كل السلطات وقانونًا يعلو فوق أحكام وسيادة القانون.
هكذا يفعل القتلة وهكذا فعل الإرهابيون، فكلاهما قتل وأرهب وارتكب جرائم ثم ساق المبررات والحجج بتبجح لن ينطلى، فالمادة الثانية من الدستور التى يُساء دومًا استخدامها والتذرع بها والشريعة التى يتشدقون بها لا تقول باقتحام منازل الغير أو الدخول إليها بلا استئذان، الشريعة لا تقول باختراق خصوصية الآخرين أو التلصص أو التجسس عليهم بغية فضحهم أو التشهير بهم ورميهم بالباطل والإساءة لسمعتهم وشرفهم بلا أسانيد أو براهين، كذلك لا تقول الشريعة إن الأفراد من شأنهم أن يحلوا محل الحاكم أو القاضى، فالجار والأخ والأب وغيرهم ومهما اعتقد أى منهم أنه من شأنه التدخل فى شأن غيره فجميع هؤلاء- غير ذى صفة-.
فالجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع المواطنين هى النيابة العامة، والجهة الوحيدة المنوط بها تفتيش الأماكن الخاصة- بعد استخراج تصريح وإذن من النيابة- هى الشرطة، والجهة الوحيدة المنوط بها إصدار الأحكام هى المحاكم والقضاء، والجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الأحكام هى شرطة تنفيذ الأحكام، أما أن يقوم أى من كان بدور المخبر والمحقق والمفتش والقاضى والجلاد بل وعشماوى، فذلك افتئات وتجاوز كبير وجريمة ليست فقط فى حق المواطن أو الضحايا أو الشهداء بل فى حق الدولة وسيادتها وحق القانون وسيادته وحق الجهات المنوط بها تنفيد القانون فى دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة المواطنة. فتطبيق حد الزنا وغيره من الحدود تم الاتفاق على استبدالها بأحكام تتماشى مع العصر الحديث والدول المتمدينة التى لم تعد تمارس فعل الجلد أو الرجم، وتم استبدال العقوبة وفقًا لما يرى الحاكم والمشرع، وذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية، أما فيما يخص الشريعة فلها ضوابط وقرائن وبراهين وإثباتات كثيرة معروفة ولا بد من أن يشهد على ارتكاب فاحشة ما ٤ شهود عدول- وعلى الجميع فهم كلمة عدول جيدًا- ورغم كل ذلك فالواقعة التى نحن بصددها اليوم لا ينطبق عليها كل ما ورد ذكره.
فالشهيدة التى ألقيت من شرفة منزلها ألقيت بكامل ملابسها ولم تكن عارية، حتى وإن كانت عارية فى منزلها هل شهد ٤ شهود عدول على أن «المرود كان فى المكحل»، هل هنالك أى دليل أو برهان على ذلك؟ بالطبع لا.
وبالمناسبة وإن حدث وإن رأى أحدهم ذلك هل من حقه اقتحام منزل غيره أم أن ذلك دور شرطة الآداب؟، وبالتالى يكون الموضوع كله ملفقًا ولا علاقة له بالقانون ولا بالشريعة من قريب أو بعيد، تلك جريمة يمكن ضمها لجرائم الشرف والثأر التى يعاقب عليها القانون، وما يزيد أيضًا على ذلك فى تلك الواقعة أن القتلة لا توجد حتى بينهم وبين الضحية صلة قرابة أو دم، وحتى وإن كان ذلك أيضًا لا يبيح ولا يبرر القتل، لكن أن يقتحم غرباء بيت سيدة تقطن فى بيتها وتدفع أجرته ويفتعلون شجارًا معها ينتهى بإلقائها من شرفة منزلها وبالتالى قتلها، فذلك عين الفجر والافتئات وارتكاب لجريمة قتل وترهيب لتلك الضحية ولغيرها من نساء الوطن، واعتبار المواطنين حراس بوابات وحراس فضيلة يمارسون سلطة وسطوة وابتزارًا وترهيبًا لغيرهم فى تجاوز صريح لسلطة القانون، وبالتالى نتحدث هنا عن جريمتين، بل ٤ جرائم، جريمة قتل وجريمة ترهيب وجريمة تلصص وجريمة افتئات على السلطة، وللسلطة الآن القرار والفصل بشأن هؤلاء القتلة لردع مَن ستسول له نفسه فعل ذات الشىء وارتكاب مثل تلك الجرائم والتعدى على حرمات البيوت بدعاوى الحرام والحلال، وهم أبعد ما يكونوا عن الشريعة وعن القانون.

موضوعات متعلقة

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

فرنسا: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لا يرصدها بعض الفحوصات

حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

صدور «مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية» لأسامة حمدي

«صححتله وقتي».. مفردات ردة الفعل والردع في الحارة المصرية

شاكر عبد الحميد: يجب أن تكون هناك مدن للفنانين

حياة الرايس تروي تفاصيل كتابة رواية «بغداد.. وقد انتصف الليل فيها»