باراجواي تحصل على أول شحنة لقاح من مبادرة كوفاكس

تحصل باراجواي على أول شحناتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من برنامج منظمة الصحة العالمية "كوفاكس" بتلقيها 36 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي، اليوم الجمعة، حسبما قالت نائبة وزير الصحة ليديا سوسا في مؤتمر صحفي عبر الانترنت.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوسا قولها إن آلية كوفاكس ستوفر 64 ألف جرعة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، واشترت باراجواي أو حصلت في شكل تبرعات حتى الآن على 27 ألف جرعة من لقاحات كورونافاك وسينوفارم الصينيين وسبوتنك في الروسي.وقالت سوسا إن هذه الجرعات مع شحنات كوفاكس هذا الشهر ستسمح لباراجواي، أن تكمل تطعيم أطقم الرعاية الصحية والبدء في تطعيم البالغين المعرضين لمخاطر عالية.