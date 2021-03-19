رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باراجواي تحصل على أول شحنة لقاح من مبادرة كوفاكس

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:54 م
مبادرة كوفاكس
مبادرة كوفاكس
وكالات
طباعة
تحصل باراجواي على أول شحناتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من برنامج منظمة الصحة العالمية "كوفاكس" بتلقيها 36 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي، اليوم الجمعة، حسبما قالت نائبة وزير الصحة ليديا سوسا في مؤتمر صحفي عبر الانترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوسا قولها إن آلية كوفاكس ستوفر 64 ألف جرعة أخرى قبل نهاية الشهر الجاري، واشترت باراجواي أو حصلت في شكل تبرعات حتى الآن على 27 ألف جرعة من لقاحات كورونافاك وسينوفارم الصينيين وسبوتنك في الروسي.

وقالت سوسا إن هذه الجرعات مع شحنات كوفاكس هذا الشهر ستسمح لباراجواي، أن تكمل تطعيم أطقم الرعاية الصحية والبدء في تطعيم البالغين المعرضين لمخاطر عالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدًا

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«المجنون الأخضر» مشروع رواية لم تكتمل لشاكر عبد الحميد عن عبد الهادي الجزار

صدور «مصر بين فاروق وناصر في الصحافة الأمريكية» لأسامة حمدي

«صححتله وقتي».. مفردات ردة الفعل والردع في الحارة المصرية

شاكر عبد الحميد: يجب أن تكون هناك مدن للفنانين