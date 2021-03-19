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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا تتراجع عن تخفيف قيود الإغلاق بعد ارتفاع حالات كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:44 م
الإغلاق في سويسرا
الإغلاق في سويسرا
وكالات
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أجبرت معدلات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا، الحكومة السويسرية اليوم الجمعة على التراجع عن خطط تخفيف قيود الإغلاق العام في الأيام المقبلة.

وقال وزير الصحة ألان بيرسيت، إن الوضع الوبائي لم يعد يسمح للحكومة برفع القيود أو فتح الأعمال، وبدلا من ذلك، سيكون التغير المزمع الوحيد الآن هو السماح لعشرة عوضا عن خمسة من الأشخاص، أن يجتمعوا في الأماكن المفتوحة بالنسبة لمناسبات خاصة، من ناحية أخرى، تضغط المطاعم ومنظمو الحفلات من أجل رفع القيود بحيث يستطيعون البدء في تنظيم أنشطتهم.

وقال بيرسيت: "رجاء التحلي أكثر قليلا بالصبر"، وسجلت سويسرا 1750 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة، في بلد يبلغ عدد سكاته 8.6 مليون نسمة، ويعني ذلك أن هناك نحو 200 حالة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام الأربعة عشرة الماضية، وحتى اليوم الجمعة، تلقى نحو 4.6 بالمئة من السكان جرعتين من اللقاح المطلوبتين كي يحدث تأثيره في مواجهة الفيروس.

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