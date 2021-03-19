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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التسويق السياحي» تروج للأقصر بالفيديوهات القصيرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:58 م
سياحة الأقصر
سياحة الأقصر
هدى الأمير
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أعلن الخبير السياحي، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في محافظة الأقصر، أن اللجنة قامت بإنتاج عدد من الفيديوهات الترويجية عن المناطق والمقاصد الأثرية في الأقصر وأسوان، مثل معبدالأقصر ووادي العساسيف، ووادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت ومعبد أبوسمبل، وغيرها من المزارات، وبالتعاون مع البعثات الأجنبية المتواجدة في جنوب الصعيد، حيث بدات اللجنة مع البعثة الإسبانية العاملة في البر الغربى لمدينة الأقصر، موضحًا أن هناك تنسيق مع باقي البعثات العاملة، وذلك للاشتراك في حملة اكتشف مصر والتي تعمل على تنشيط السياحة وزيادة التدفقات السياحية.

وأضاف أن اللجنة قامت بتصوير فيديوهات للعاملين بهذه البعثات والتحدث بلغتهم، عن السياحة الثقافية والآثار المصرية، وما لمسوه من خلال معايشتهم للمصريين، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيسبوك وتويتر وانستجرام».

وأضاف أن المرحلة المقبلة، سيتم نشر عدد من الصور والفيديوهات التي تعبر عن الاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الذي تتمتع به الأقصر وأسوان وبزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بها على صفحات الأسر الأجنبية الشخصية المقيمة بمصر، على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الترويج والتسويق المختلفة والتي يتابعها الملايين مما يساهم في تشجيع متابعيهم على زيارة هذه الأماكن وتنشيط السياحة.

وأوضح رئيس لجنة التسويق السباحي، أن هذه الفيديوهات تزيد من التعريف بالحضارة المصرية والآثار والتراث التي تزخر بها الأقصر وأسوان، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وذلك في إطار اهتمام اللجنة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالأفكار الجديدة.

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