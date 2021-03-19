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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عكاشة»: مناقشة آلية تعميم القانون المصرى لرعاية المريض النفسى بالدول العربية

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، أن وزيرة الصحة أرسلت له بخصوص تعميم القانون المصري الخاص برعاية المريض النفسي على الدول العربية للاسترشاد به عند وضع قوانينها الوطنية.

وأشار عكاشة إلى أنه هو من وضع القانون الجديد للصحة النفسية وأحدث تعديلات على قوانين الصحة النفسية في مصر، وخاصة فما يتعلق بحقوق المرض النفسي والدخول الاختياري وشروط الدخول الإلزامي وفيما يتعلق بجلسات تنظيم إيقاع المخ.

كما أكد أنه أول من استبدل مصطلح جلسات الكهرباء بجلسات تنظيم إيقاع المخ، وأنه لابد من إزالة الوصمة حول المرض النفسي والعلاج النفسي، والتوضيح للمواطنين بأن هناك قوانين مصرية للصحة النفسية تراعي حقوق المريض وأن العالم العربي يسترشد بهذه القوانين.

وقد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ويهدف القانون إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

وأكدت المادة مادة (30)، عدم جواز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات.

ووفقا للمادة ذاتها، يتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

وأكد الدكتور عكاشة خلال مناقشة مشروع القانون، أن السبب فى تغيير مسمى "جلسات الكهرباء" إلى "جلسات تنظيم إيقاع المخ"، لأنه اللفظ السابق ليس معبر عما تؤديه هذه الجلسات من هدف سامى لإنقاذ حياة المرضى، بل ويزيد من الوصمة لدى المرضى.

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