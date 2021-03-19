بيلاروسيا تسجل 1414 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 307 آلاف و938 إصابة.وأشارت الوزارة في بيانها اليومي -حسب ما نقلته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية- إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ومازال عدد الوفيات ثابت عند 2139 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن 1314 شخصا تعافوا من إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 298 ألفا و816 شخصا، لافتة إلى أن تلك الإحصائيات ثبتت بعد إجراء 5 ملايين و178 ألفا و695 اختبارا للكشف عن عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.