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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وسط جراءات احترازية مشددة.. إيبارشيات تُعلن عودة الأنشطة

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:06 م
إيبارشيات
إيبارشيات
مونيكا جرجس
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أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن استئناف عودة الأنشطة والخدمات مدارس الأحد بها.

فأعلن الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، عودة خدمات مدارس الأحد وكافة الاجتماعات الكنسية والمعاهد التعليمية على مستوى كنائس عزبة النخل بدءًا من اليوم الجمعة المُوافق ١٩ مارس.

ولفت الأنبا سيداروس، إلى أن ذلك يأتي بنسبة ٥٠٪ كسعة استيعابية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

فيما أعلنت مطرانية أبوتيج للأقباط الأرثوذكس، عن استئناف خدمات مدارس الأحد بنظام التناوب اعتبارا من الجمعة 26 فبراير الماضي.

وقالت الإيبارشية في بيان لها، بعد الاطمئنان على الأحوال الصحية في المنطقة رأينا أن نقوم بتخفيف الإغلاق التي كانت في الفترة الماضية، وتابعت أنه سيتم فتح الكنائس للقداسات أيام الأحد والجمعة والأربعاء من كل أسبوع بنسبة 50% بواقع فردين في كل دكة.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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