موعد انتهاء معرض الزهور ٢٠٢١
الجمعة 19/مارس/2021 - 03:48 م
اسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من عشاق الزهور والمغرمين بعطرها عن معرفة موعد انتهاء معرض الزهور ٢٠٢١ خاصة بعدما تم توقف قيام معرض الزهور العام الفائت ٢٠٢١ نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد التي انتشرت بشكل كبير على مستوى دول العالم وليس مصر فقط بينما تم إفتتاح المعرض هذا العام مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وعدم دخول المواطنين بدون إرتداء الكمامات بالإضافة لقياس درجات الحرارة، والالتزام بإجراءات التقنين ويستقطب المعرض الكثير من الزائرين ونعرض لكم في التقرير التالي موعد إنتهاء معرض الزهور ٢٠٢١ وكافة المعلومات المتعلقة بذلك.
ويشارك في المعرض ما يزيد عن ٢٢٩ عارضات بالإضافة للزهور الرائعة التي تعرض وأهمها اليوكا والاوجستا ويبلغ عددها ستين نوعا يتوفر في المعرض مجموعة من التوابل وعسل النحل بأنواعه المختلفة والبلح.
_ تحوي الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وأكثر من 1200 تنوع نباتي.
موعد معرض الزهور ٢٠٢١تم إفتتاح معرض الزهور في دورته ال ٨٨ بحديقة الأورمان بالجيزة على يد وزيري الشباب والرياضة ووزير الزراعة ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بحضور مجموعة من المسئولين وأشادت وزارة الزراعة بالمعرض واكدت أنها تقدم الدعم للعارضين
ويشارك في المعرض ما يزيد عن ٢٢٩ عارضات بالإضافة للزهور الرائعة التي تعرض وأهمها اليوكا والاوجستا ويبلغ عددها ستين نوعا يتوفر في المعرض مجموعة من التوابل وعسل النحل بأنواعه المختلفة والبلح.
موعد إنتهاء معرض زهور الربيع ٢٠٢١تم افتتاح المعرض يوم ١٣ مارس ويستمر حتى ١٣ أبريل المقبل ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء وتتراوح أسعار الزهور والمنتجات المتوفرة به ما بين خمسة إلي أربعون جنيه وبعد فرصة مميزة للزائرين سواء للتعرف على أنواع نباتات الزينة المختلفة أو لشراء المنتجات وبعد معرفة موعد انتهاء معرض الزهور ٢٠٢١ نعرض لكم اهم المعلومات عن حديقة الأورمان التي يقام بها المعرض.
معلومات عن حديقة الأورمان بالجيزة_ تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم؛ إذ أنها مقامة على مساحة 28 فدان، وأنشئت عام 1875
_ تحوي الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وأكثر من 1200 تنوع نباتي.
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