جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى من ضبط (3 مراكز بيطرية بدون ترخيص) بمضبوطات بلغت (380 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام بدون ترخيص) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.وأثمرت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية عن ضبط (عدد 2 شركة "مرخصة – غير مرخصة" بنطاق مديرية أمن الإسكندرية).. بمضبوطات بلغت (4 طن و28768 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون تسجيل علامة تجارية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.وأسفرت الجهود في مجال التفتيش البيئي عن ضبط عدد (28) منشأة (عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود رخصة مزاولة النشاط – عدم وجود شهادات صحية – عدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة – وعدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.ونجحت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء في ضبط عدد (2) قضية (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد (31) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية.وأسفرت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط عدد (35) قضية متنوعة وجوابى مخالفة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (23) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (107) قضية (تلوث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية.وتمكنت الجهود فى مجال حماية منافع الرى والصرف من ضبط قضية (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط عدد (27) قضية (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.