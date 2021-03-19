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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات سرقة مواطن بالإكراه في مصر الجديدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة أحد المواطنين بالإكراه فى مصر الجديدة، وأن وراء الحادث سيدة استعانت بعاطلين لسرقة أمواله بالإكراه بعد تهديده بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بهم أحد المواطنين، وقرر بأنه حال توقفه بسيارته فوجئ بقيام سيدة مقيمة بدائرة القسم، وبصحبتها آخران باستقلال السيارة صحبته وتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم، والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الشخصية كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المشار إليها، وتبين أنها بدون عمل ومقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغ أيدتها، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وارتباطها بالمجنى عليه بعلاقة صداقة فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعانت بآخرين (شخصين، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) لتنفيذ مخططها، وقيامها باستدراج المجنى عليه بالمنطقة محل البلاغ، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، فتم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وكذلك ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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