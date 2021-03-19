ضبط 3 متهمين بإشعال النيران في عقار بالموسكى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 عاطلين وراء إشعال النيران في عقار بمنطقة الموسكى بداخل محلات ومخازن بعد سرقتها لإخفاء شبهة السرقة، وتم فحص الكاميرات بالمكان، والتي أظهرت قيامهم بإشعال النيران في المكان.البداية كانت بورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، يفيد بنشوب الحريق بالعقار، وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.وتبين أن الحريق نشب بالدور الثانى والثالث بالعقار المكون من أرضى و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية، بسبب ماس كهربائى، والدور الثانى والثالث، عبارة عن محلات ومخازن إكسسوار موبايلات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.