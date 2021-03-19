«التشييد والبناء»: «المجتمعات العمرانية» تسدد النسبة الأكبر لمستحقات المقاولين عن 2020

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هيئة المجتمعات العمرانية والتي تمثل أحد أكبر جهات الإسناد لمشروعات شركات المقاولات قامت بصرف غالبية المبالغ المالية المتأخرة للشركات المتعاقد معها عن المشروعات المنفذة خلال عام 2020 لمعظم القطاعات.وأوضح «شمس الدين» في تصريحات لـ«الدستور» أن من المقرر الانتهاء من صرف التعويضات المالية المقررة لشركات المقاولات طبقا لقانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، حيث قدرت حصيلة التعويضات بنحو 20 مليار جنيه.وأعلن عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الانتهاء من صرف نسب عالية من حجم المبالغ المتأخرة لشركات المقاولات والتي تمثل مستحقات مالية أساسية عن عمليات المشروعات التي يتم الانتهاء من تسليمها، موضحًا أن قطاع المقاولات حظي خلال العام الماضي على دعم كامل بتوجيه أجهزة الدولة وجميع جهات الإسناد المكلفة بتسريع وتيرة صرف المستحقات المالية لمراعاة تداعيات جائحة كورونا.