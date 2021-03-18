مؤمن ياسين: الرئيس السيسي أسعد عمال مصر بالقرارات الجديدة

قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسعد عمال مصر بالقرارات الجديدة.وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرارات التي أصدرتها الدولة بشأن محدودي الدخل والموظفين تخفف المعاناة اليومية من الغلاء وتضع الأمور في موقعها الطبيعي من ناحية العلاوات، موضحا أن زيادة الحوافز له أثر إيجابي مباشر على عمال مصر للألومنيوم.وأكد ياسين أن الترقية في ميعادها يمنع الرسوب الوظيفي مما يشجع العاملين والموظفين على زيادة الإنتاج والاهتمام بالعمل، لافتا إلى أن الدولة أثبتت حرصها على دعم محدودي ومتوسطي الدخل.وأشار ياسين إلى أن القرارات مهمة في وقت صعب بسبب الأثار السلبية لفيروس كورونا على المواطنين من الناحية الاقتصادية.