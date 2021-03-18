«الصناعات الكيماوية» تشيد بمبادرة رفع الحد الأدنى للأجور

أشاد شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بمبادرة الرئيس السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات في الوقت الحالي.وأضاف الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة جائت في الوقت المناسب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا والركود الذي يؤثر على الأسواق.ولفت إلى أن تلك المبادرة تساهم في انتعاش السوق وتحسن معيشة الشعب المصري. وتخلق نوع من حركة البيع والشراء.