توقف حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر بسبب اندلاع حريق (فيديو)

شبّ مساء الخميس، حريق في صدادات كوبري أكتوبر بجوار قسم شرطة الأزبكية وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية، وجار السيطرة علي ألسنة النيران.وتسبب الحريق في تعطل حركة المرور أعلى الكوبري، وجار السيطرة عليه وتسيير حركة المرور.كانت الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بالقاهرة بوجود حريق بصدادات كوبري أكتوبر أعلى منطقة رمسيس بجوار قسم شرطة الأزبكية، لتنتقل على الفور سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.