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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأحد.. المسرح القومي يصل الفيوم بـ«المتفائل»

الخميس 18/مارس/2021 - 10:38 م
إسماعيل مختار
إسماعيل مختار
محمد مجدي
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أكد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن خطة مشروع المواجهة والتجوال تسير وفقا للجدول الموضوع لها بانتظام.

وتقدم فرقة المسرح القومي عرضها الناجح "المتفائل" الذي يعود من جديد للمحافظات، فيقدم ابتداء من الأحد المقبل بمحافظة الفيوم على قصر ثقافة الفيوم وحتى الجمعة ٢٦ مارس في السابعة مساء، ‎وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال ‎برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح، وتنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني، حيث تهدف الخطة إلى تجوال ٩ عروض مسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح بـ١٤ محافظة حتى يونيو 2021، وتقدم جميع عروضها بالمجان.

يقول الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي إن عرض "المتفائل" بدأ رحلته مع مشروع المواجهة والتجوال من محافظة الغربية بداية شهر مارس الجاري، حيث قدم ٥ ليالي عرض بالمجان على قصر ثقافة طنطا، حقق خلالها العرض اقبالا جماهيريا كبيرا، حيث كانت كل ليالي عرضه كامل العدد في إطار الإجراءات الإحترازية لاي أقرتها وزارة الصحة، ومن المقرر ان يقدم العرض خلال مايو المقبل بمحافظتي قنا وأسيوط.

تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام.

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