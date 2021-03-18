مباحثات بين قيس سعيد وماكرون بشأن ليبيا وكورونا

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب له عن التهاني بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال.أوضحت الرئاسة التونسية، في بيان الخميس، أن هذه المكالمة كانت فرصة تباحث خلالها الرئيسان عددا من القضايا منها تلك المتعلقة بالوضع الصحي في كل من البلدين وفي العالم بأسره.وتم التشديد خاصة في هذا الإطار على أن هذه الجائحة لا يمكن مواجهتها إلا إذا اتحدت الأمم وتعاضدت الجهود، فمثل هذه الجوائح لا يمكن مواجهتها الا مجتمعين متآزرين وذلك وفق البيان.كما بحث ماكرون وسعيد جسور التعاون الجديدة التي يمكن إحداثها من أجل تحقيق وضع أفضل للجميع،من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده لدعم الجهود التونسية سواء في مواجهة هذه الجائحة أو في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.وتم التطرق خلال المكالمة أيضا إلى الوضع في ليبيا إثر الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس.وجدّد رئيس تونس تأكيده على أن الحل للوضع في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وأن الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل يجب أن تتم في موعدها حتى يسترجع الشعب الليبي سيادته كاملة ويبسطها فوق كل أراضيه بناء على شرعية ليبية خالصة.