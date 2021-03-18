السكك الحديدية تناشد قائدي المركبات عدم عبور المزلقانات أثناء غلقها

أكدت هيئة السكك الحديدية، أن هناك بعض المركبات تتسبب في خسائر فادحة للهيئة بسبب اقتحام المزلقان خلال فترة الإغلاق للعبور قبل مرور القطار وهو ما ينتج عنه بعض الحوادث.وناشدت هيئة السكك الحديدية قائدي المركبات عدم العبور من المزلقانات خلال فترة غلقها، لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث ونشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة لقائدي المركبات والمواطنين الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور مزلقانات السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.