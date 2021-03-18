رغم اعتراض ورثته.. استمرار بيع تذاكر حفل العندليب بقصر البارون

تستمر الشركة المنظمة لحفل العندليب الراحل عبد الحليم حافظ والمقام بتقنية الهولوجرام ببيع التذاكر للجمهور بالرغم من اعتراض ورثة المطرب الراحل على إقامة الحفل ومقاضاتهم للقائمين على الحفل.وكان ورثة العندليب قد فوجئوا بإعلان إحياء حفل لعبد الحليم حافظ داخل قصر البارون دون الرجوع إلى الورثة والحصول على التصريحات والمستحقات لإقامة الحفل.وأعلن الورثة أنهم سيسلكون الطرق القانونية للحفاظ على حقوقهم مستنكرا تنظيم الحفل دون الحصول على تصريح منهم مما يعد هذا استغلال اسم أو صورة أو أغاني عبد الحليم.والمقرر أن يقام الحفل في 2 إبريل المقبل داخل قصر البارون باستخدام تقنية الهولوجرام وتقنية خرائط الإسقاط ثلاثية الأبعاد، وتباع التذاكر بـ 4 فئات لتذاكر دخول الجمهور، وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 5 آلاف جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 3500 جنيه، والثالثة بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 1500 جنيه مصري.