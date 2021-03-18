انطلاق مناورات «مخالب الصقر 3» بين القوات السعودية والأمريكية

انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 3"، اليوم الخميس، بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين.وإلى جانب ذلك يسعى التمرين إلى تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.