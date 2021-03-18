مرقس نجيب: لا صوم انقطاعي غدًا بسبب عيد الصليب

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدا الجمعة، بعيد الصليب المقدس.وقال المهندس مرقس نجيب، الحاصل على دبلومة الطقس الكنسي، إن غدًا يمتنع الأقباط عن الصوم الانقطاعي احتفالا بعيد الصليب.وأضاف في تصريحات خاصة أن ذلك لا يعني أن يتناول الأقباط أي مأكولات ذات طابع حيواني أو بحري ولكن يمكنهم الإفطار عقب القداس الإلهي مباشرة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.