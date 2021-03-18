باكستان وتونس تتفقان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

ناقشت باكستان وتونس خلال مشاورات سياسية ثنائية بينهما بحث سبل وطرق تعزيز وتنمية العلاقات بينهما في المجالات ذات المنفعة الثنائية؛ لاسيما مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن باكستان وتونس عقدتا الاجتماع الدوري الثالث للمشاورات السياسية الثنائية بينهما عبر الاتصال المرئي. وقاد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود وفدا باكستانيا خلال المشاورات، فيما قاد وكيل وزارة الخارجية التونسية محمد علي وفد بلاده.واتفق الطرفان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بين البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، واستعراض التعاون الثنائي في المحافل الدولية.ومن جانبه، أكد الجانب الباكستاني عزم باكستان تعميق التعاون مع تونس في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والدفاع والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، كما أعرب عن شكره لتونس على موقفها المبدئي بشأن نزاع إقليم جامو وكشمير في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.