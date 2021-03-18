بدأ عدد كبير من خبراء التغذية والأطباء، في توجيه العديد من النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك مع قرب بداية شهر رمضان المعظم، ومن بين هذه الفئات مرضى السكر، حيث يرغب الكثير منهم في معرفة النصائح التي يمكن اتباعهم لها في شهر رمضان خلال فترة الصيام، وخاصة قبل بداية الشهر، حيث يقوم البعض منهم بإجراء اختبارات لقياس مدى نسبة السكر، والأدوية التي من الممكن أخذها لضبطه إذا كانت نسبته مرتفعة.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة نصائح طبية لمرضى السكر قبل صيام شهر رمضان 2021.





نصائح طبية لمرضى السكر قبل صيام شهر رمضان 2021





قبل النصائح، ينبغى معرفة ضرورة أن يقوم المريض بكشف عند الطبيب المعالج، لتقييم الوضع الصحي، وذلك قبل شهر من الصيام على الأقل، ومعرفة المخاطر التي يتعرض لها المريض عند القيام بالصيام، حيث يتغير النظام الغذائي ومواعيد تناول الأدوية لاختلاف التوقيت الخاص بالإفطار.





وتتضمن النصائح الطبية لمرضى السكر في رمضان: قياس مستوى السكر في رمضان يوميا، وإذا تعرض لمخاطر عليه التوجه للطبيب المعالج فورًا، إضافة إلى البدء مباشرة في تناول الإفطار عندما يؤذن بصلاة المغرب فورًا، تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة، مع تناول الماء والتمر.





وتشمل النصائح أيضا، تناول كمية كبيرة من المياه لتعويض نسبة السوائل التي يفتقدها الجسم أثناء ساعات الصيام، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على نسبة تنبيهات وكافيين مثل الشاي والقهوة، والحرص من تناول المشروبات الغازية.









كما يمكن لمريض السكر أن يتناول الفواكه بدلًا من العصائر بحيث تحتوي على فيتامينات ومعادن، كما يمكنه تأخير وجبة السحور، ويمكنه إن كان يرغب في ذلك استبدال المخبوزات من العيش الأبيض إلى العيش الأسمر.





كما تضم قائمة النصائح أيضا: تناول فواكه على وجبة السحور، والابتعاد قليلا عن الحلويات، كما يمكنه إضافة زيت الزيتون إلى الطعام والابتعاد عن السمن والدهون، تناول كميات كبيرة من المياه عن السحور.





حالات يجب فيها الصيام لمريض السكر

من الحالات التي ينبغي فيها ضرورة الإفطار لمريض السكر في رمضان، حالات الإغماء الشديد والدوخة والدوران ففي هذه الحالة يجب عليه الإفطار، كذلك المرأة الحامل والمريضة بالسكر لا يتوجب عليها الصوم نهائيًا، وكذلك لا يمكن صيام مريض السكر في حالة إصابته بأمراض منزمنة أخرى مثل القلب والكلى والضغط، وكذلك الأطفال المصابين بالسكر لا يجوز لهم الصوم.