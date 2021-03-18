من هم الممنوعين من الصيام فى شهر رمضان 2021؟

أيام قليلة تفصلنا عن شهر الصوم، شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره الملايين من المسلمين حول العالم، بشوق ولهفة، حيث يستعد الجميع لاستقباله، صوم رمضان اشترط الله لصيامه الاستطاعة، فهناك عدد من الناس لا يستطيعون الصيام، ومنهم أصحاب الأمراض، حيث رخص الله لهم الإفطار وإخراج كفارة ذلك وفقا للحالة المرضية.





ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة الأشخاص الممنوعين من الصيام في شهر رمضان، بالبحث والسؤال عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.





"الدستور" يوضح خلال السطور القادمة الفئات الممنوعة من الصيام خلال الشهر الكريم، شهر الطاعات والمغفرة، حيث جاءت كالتالي.





الممنوعين من الصيام في شهر رمضان

تتضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من الصيام في شهر رمضان، العديد من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وغيرها، حيث بدأت بالأطفال، فإن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم أقل من 12 عامًا لا يصح أن يصوموا، وفقا لما نصح به الأطباء، وتفسيرهم لذلك لأن الجوع والعطش في النهار الطويل، وفي ظل درجات الحرارة العالية؛ يؤثر على أجساد الأطفال، ولكن يمكن تدريبهم على الصيام بشكل مبسط، وبعدد ساعات في اليوم تدريجيا.





مرضى السرطان

ويجد الأشخاص المصابين بمرض السرطان، صعوبة في الصيام، حيث يحتاجون إلى توظيف طاقاتهم وتعزيزها لمقاومة المرض، والتغلب عليه، لذا، لا يصح أن يصوموا.





وتضم القائمة أيضا: الأفراد المصابين بمرض السكري، وفقا للحالة الصحية لهم وبضوابط وضعها الأطباء، وأما الممنوعين من الصوم بشكل مؤقت لحين انتهاء العذر، المرأة الحائض والنفساء، فلا يجوز لها الصيام، خلال أيام الحيض والنفساء، إلا بعد الطهر من أيام الحيض والنفاس.





وأما مرضى الكلى، فيمكن صيامه أو إفطاره وفقا لحالته الصحية واستطاعته على الصوم، فإنه يعد من الفئات الممنوعة من الصيام، خاصة الذين لدى أجسادهم القدرة على تحويل الرواسب باستمرار إلى حصوات، وأما في حال إصرارهم على الصوم، يجب أن يكون ذلك تحت مراقبة وإشراف الأطباء المتخصصين.





الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان

ويدخل ضمن الممنوعين من الصيام أيضا: المصابين بأمراض القلب، حيث يجوز لهم رخصة الصيام، ولكن بإشراف الطبيب المعالج، ووفقا للحالة المرضية.





وتشمل القائمة أيضا: السيدات الحوامل والمرضع، يجوز للسيدات الحوامل والمرضع الإفطار في نهار رمضان، إلا تعرضت حالتهم الصحية للخطر، فقد رخص الله لهم الإفطار، وكذلك يجوز الإفطار لمريض قرحة المعدة، والاستسقاء، ومرضى الفشل الكلوي.









إضافة إلى المصابين بالأمراض النفسية الحادة، حيث يحتاج المصاب بمرض نفسي حاد إلى العلاج المستمر، ويؤثر الصوم سلبا على حالته النفسية، وعلى برنامج تعاطيه للأدوية، لهذا فلا يصح أن يصوم.

لا يجوز الصوم لأمراض الكبد والقلب

وكذلك يجوز الإفطار في نهار رمضان للأشخاص المصابين بأمراض الكبد، المصابون بمختلف أمراض الكبد، يحتاجون إلى رعاية وعلاج الأطباء باستمرار، وأيضا المرضى الذين قاموا بتركيب دعامات حديثة خلال من 3 إلى 6 أشهر.





وتضم قائمة الممنوعين من الصيام في شهر رمضان 2021، المرضى الذين أجروا جراحة قلب مفتوح حديثة، خلال الـ6 أشهر الأولىـ ةالمرضى الذين يعانون من جلطات حديثة فى أوردة الساقين، ومرضى جلطات الرئة.