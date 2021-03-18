رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الناتو» يعول على جميع الأطراف حل الخلافات في جورجيا من خلال الحوار

الخميس 18/مارس/2021 - 02:33 م
الناتو
الناتو
ا ش ا
طباعة
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إن التطورات السياسية الأخيرة في جورجيا مثيرة للقلق، داعيًا جورجيا على التعاون مع المعارضة لإيجاد أرضية وحلول مشتركة.

جاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل قبل اجتماع الأخير مع مجلس شمال الأطلسي.

وأعرب الأمين العام عن دعم الناتو لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة في جورجيا، موضحًا أن الحلف يتوقع من جورجيا التمسك بالمعايير الديمقراطية التي عملت بجد لتطويرها في السنوات الأخيرة، بما يشمل حل الخلافات السياسية من خلال الحوار وتجنب الخطاب والأفعال المثيرة للخلاف والانقسام.

وأكد أن الناتو تحالف مبني على بعض القيم الأساسية وهي سيادة القانون والديمقراطية والحرية الفردية وبالطبع هذه القيم مهمة لجميع الحلفاء، وهذا هو سبب ترحيبه بالجهود والتقدم الذي أحرزته جورجيا عندما يتعلق الأمر بتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات وتحديث المؤسسات المختلفة في قطاع الدفاع والأمن والقضاء، إلا أنه أيضًا كان سبب قلق الحلفاء عندما شاهدوا بعض التطورات الأخيرة في جورجيا من بينها اعتقال رئيس حزب معارض رئيسي، منوهًا إلى أن الناتو يرغب في حل هذا النزاع ثم إيجاد طريقة يمكن أن تواصل جورجيا فيها تنفيذ الإصلاحات ويكون لها برلمان يعمل بشكل جيد في قلب ديمقراطيتها.

وشدد ستولتنبرغ على الشراكة السياسية الوثيقة والتعاون القوي بين الناتو وجورجيا، معربًا عن شكره لجورجيا على خدمة قواتها إلى جانب قوات الناتو في أفغانستان.

وتطرق الأمين العام إلى الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود، معربًا عن مخاوفه بشأن استمرار الحشد العسكري الروسي في البحر الأسود، مشددًا على دعم الناتو المستمر لوحدة أراضي جورجيا وسيادتها، وقال "نواصل مطالبة روسيا بإنهاء سيطرتها على منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وسحب قواتها."

بدوره، قال رئيس الوزراء الجورجي إن عضوية الناتو هي بمثابة "أولوية خارجية وأمنية قصوى" لجورجيا، مشيرًا إلى أن جورجيا تمتلك "جميع الأدوات العملية للإستعداد للعضوية" حيث أنها "واحدة من أقرب شركاء الحلف وأكثرهم موثوقية وقابلية للعمل المتبادل"، كما أنها أثبتت "قدرتها على تقاسم أعباء الدفاع الجماعي" من خلال مشاركتها في العمليات التي يقودها الناتو.

وأضاف أنه بالنظر إلى نجاح جورجيا وتفانيها ومساهمتها في الأمن الأوروبي الأطلسي المشترك، يأمل الجورجيون بالمضي قدمًا في تحقيق تطلعات جورجيا، والتنفيذ الكامل لقرار قمة بوخارست الذي سيؤدي إلى خطوات ملموسة تهدف إلى دعوة جورجيا إلى الأسرة الأوروبية الأطلسية.

كان رئيس الوزراء الجورجي قد توجه إلى بروكسل لحضور الاجتماع السادس لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا، حيث عقد عددًا من الإجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي يواصل مبعوثه الخاص كريستيان دانيلسون التوسط في المحادثات بين حزب الحلم الجورجي الحاكم والمعارضة في تبليسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

الحكومة تنفى إجبار طلاب الدراسات العليا على الاكتفاء بنشر أبحاث علمية

اعرف نتيجتك| رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2021 | استعلم عن نتائج الترم الأول


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

image description

5 ملايين جنيه لرصف طريق 191 بدمياط

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

«الخارجية» ترد على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة دون اتفاق

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

عمان تفوز بجائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة جرائم المعلومات

«ديزني لاند» يعاود نشاطه فى كاليفورنيا فى 30 أبريل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 18-3-2021

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

بعد قليل.. غلق باب الحجز في معرض إسكندرية للكتاب

«ظلال الشك» رواية جديدة لـ أحمد عرفات القاضي

أنس الديب: أتمنى ابتكار شخصية مثل «حنظلة» لناجي العلي

«ستروبتوكين».. رواية لـ سعيد شحاتة عن دار «ميتا بوك»