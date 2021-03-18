الصحة العالمي: قلقون من تفشي كورونا في البلقان ووسط أوروبا

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس عن قلقها بشكل خاص حيال تفشي كوفيد-19 في البلقان ووسط أوروبا، مشيرة إلى أن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في المنطقتين تعد الأعلى على مستوى العالم.وقالت مديرة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود للصحافيين: "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا".