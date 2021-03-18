«ممالك الخيال عند اعتدال عثمان» بمركز الإبداع.. الأحد

تقام في السادسة مساء الأحد المقبل، بسينما مركز الإبداع الفنى "بساحة الأوبرا"، أمسية جديدة من أمسيات منتدى "الثقافة والإبداع"، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "ممالك الخيال عند اعتدال عثمان".يتحدث في الندوة الدكتور شريف الجيار، ويديرها الكاتب الصحفى طارق الطاهر، المشرف على المنتدى، وخلال الملتقى تتحدث الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان عن المحطات الأساسية في مسيرتها الأدبية والنقدية، كما يهديها الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، درع الصندوق تكريمًا لمسيرة عطاء الناقدة الكبيرة.ولدت الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان بالقاهرة، حصلت علي ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ماجستير الأدب العربي من الجامعة الأمريكية، لها العديد من الأعمال النقدية منها: "إضاءة النص.. قراءة في الشعر العربي الحديث"، "إعداد وتحرير الكتاب التذكاري ليوسف ادريس"، "السفر الي ممالك الخيال.. ملامح وأصوات في الرواية العربية"، "قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية"، "عين الكتابة.. قراءة في تحولات السرد"، ومن أعمالها القصصية: "يونس والبحر"، "وشم الشمس"، كما حصلت على جائزة كفافيس الأدبية عام 2019.جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى- الذي يقام شهريًا- أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.