السودان يتسلم ردودا إيجابية من «رباعية الوساطة» في أزمة سد النهضة

أعلن السودان، اليوم الخميس، عن تسلمه ردودا إيجابية من الرباعية التي دعيت للتوسط في أزمة سد النهضة، حسبما أفادت فضائية "العربية" الإخبارية.وتقدم السودان، الاثنين، بطلب رسمي لوساطة رباعية، لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب فشل المفاوضات بين الدول الثلاث.وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك طلب من واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة، وفق "سكاي نيوز عربية".وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.