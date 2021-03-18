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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تنفيذًا لقرار «الوزراء».. ضبط 13519 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:07 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصًا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 13519 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 13440 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 79 لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 665 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 148 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1190 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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