حكومة إيران تسعى للوصول إلى اتفاق مع الغرب قبل نهاية ولاية روحاني

دعت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، إلى التوصل إلى اتفاق مع الغرب قبل نهاية ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث من المقرر إجراء الانتخابات الإيرانية في يونيو المقبل.وقالت قناة العربية الإخبارية، في تقرير لها، إن كافة المعطيات حتى الساعة تؤكد أن عودة إحياء الاتفاق النووي، وانخراط الولايات المتحدة مجددا في هذا الاتفاق لن تكون بالمهمة السهلة أو القريبة.وأوضحت أنه في حين تتمسك الإدارة الأمريكية بعودة إيران بالكامل إلى كافة التزاماتها السابقة، تسعى في الوقت عينه إلى بحث إمكانية توسيع هذا الاتفاق الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018، ليشمل مسائل أخرى.