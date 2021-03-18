بعد تصدره الترند.. أسباب جعلت «أحمد عز» نموذجًا لفتى أحلام الفتيات

- جرأته في اختيار أعماله



- الجسم الرياضي



- الرومانسية الممزوجة بالكوميديا:



- الإكسسوارات الرجالية



- خلق موضة جديدة



تصدر اسم الفنان أحمد عز ترند محركات البحث جوجل، بعد طرح البرومو الدعائي لمسلسله «هجمة مرتدة» في الساعات القليلة الماضية على شاشة قنوات DMC، وهي مغامرة جديدة يخوضها الفنان أحمد عز بصحبة الفنانة هند صبري.ويعتبر الفنان أحمد عز، فتى أحلام الكثير من الفتيات منذ ظهوره على الساحة الفنية، حيث يتمتع بالكثير من المقومات الإيجابية على مستوى الشكل والشخصية.منذ بدايته كان جريئًا في اختيار أعماله الفنية والدخول في موضوعات اجتماعية لم يسبقه إليه أحد بخوضها، على سبيل المثال مشاركته في فيلم الباحثات عن الحرية عام 2005، والذي كان أول الأفلام التي يكتب عليها للكبار فقط.منذ بدايات ظهور أحمد عز كان حريصًا على الاهتمام بالجسم القوي والعضلات المتناسقة، ما ساهم فيما بعد على لعب أدوار تتطلب الكثير من اللياقة البدنية والقوة.وبعد شهرته بين الشباب أصبحت فورمته التي تعتمد على إظهار وبروزة عضلات الصدر متداولة في الصالات الرياضية، حتى أن الشباب يطلبونها بالتحديد.يعتبر الفنان أحمد عز من أشهر الفنانين في أداء الأدوار الرومانسية التي لا تعتمد فقط على النعومة في طريقة الكلام، لكن أيضًا على الطرافة وخفة الظل، والقدرة على إضحاك الحبيبة، وهذا ما ظهر في دوره بفيلم الرهينة.ارتداء الساعة أو "الحظاظات" الرجالية، تعد من أهم سمات الرجل الأنيق، وتعطي انطباعا أنه دقيقًا في اختياراته، وهذا ما أتقنه «عز».- أدوار الأكشن الكوميديدائما ما يربط بين الأكشن والكوميدي مما جعل منه فنان مختلف على الساحة الفنية، فهو يتميز بخفة ظل حتى في الأدوار الأكشن.ارتبط أحمد عز مع الشباب مع بداية الألفينات بمفهوم جديد حيث أنها كانت تعتبر فترة تغيير ستايل الأزياء، والاتجاه إلى النمط الكاجوال بديلًا عن الكلاسيك.وكان أحمد عز النموذج الأفضل لتمثيل هذه المرحلة، بعد ظهوره في فيلم "سنة أولى نصب" وكان بصورة الشاب الأكثر انطلاقًا وحيوية، وبعد عرض هذا الفيلم قدم عدة صيحات أصبحت موضة رائجة فيما بعد، ومنها: "التيشيرت الأبيض" حيث كان هذا الاستايل الأكثر أناقة، كما روج ايضا لصيحة "الأكمام المشمرة للقميص"، وقلده فيها العديد من الشباب، بالإضافة لاستخدامه الاكسسوارات الرجالي والتي أصبحت موضة رائجة بعد عرض الفيلم، ومنها "البنطلون الجينز الضيق، مايوة البحر الملون، التيشيرت بدون ياقة".