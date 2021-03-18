6825 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

أعلنت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا تسجيل 6 آلاف و825 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و437 ألفا و283 حالة.وأفادت الفرقة -حسبما ذكر راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 162 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و915 حالة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونا و266 ألفا و673 شخصا، وذلك بعدما تعافى 9010 أشخاص.