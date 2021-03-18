مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-3-2021

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة



مواعيد الصلاة في الإسكندرية



مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية



مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ



مواعيد الصلاة في محافظة أسوان



مواقيت الصلاة في المدينة المنورة



مواقيت الصلاة في مسقط



مواقيت الصلاة في دبي



مواقيت الصلاة في عمان



مواقيت الصلاة في اليمن



مواقيت الصلاة في الكويت



ينشر «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر، والدول العربية اليوم الخميس 18-3-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهى: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.صلاة الفجْر 4:35 AMالشروق 6:01 AMصلاة الظُّهْر 12:03 PMصلاة العَصر 3:29 PMصلاة المَغرب 6:05 PMصلاة العِشاء 7:23 PMصلاة الفجْر 4:39 AMالشروق 6:07 AMصلاة الظُّهْر 12:08 PMصلاة العَصر 3:35 PMصلاة المَغرب 6:11 PMصلاة العِشاء 7:29 PMصلاة الفجْر 4:30 AMالشروق 5:57 AMصلاة الظُّهْر 11:59 AMصلاة العَصر 3:25 PMصلاة المَغرب 6:01 PMصلاة العِشاء 7:19 PMصلاة الفجْر 4:24 AMالشروق 5:49 AMصلاة الظُّهْر 11:51 AMصلاة العَصر 3:17 PMصلاة المَغرب 5:53 PMصلاة العِشاء 7:09 PMصلاة الفجْر 5:08 AMالشروق 6:30 AMصلاة الظُّهْر 12:32 PMصلاة العَصر 3:58 PMصلاة المَغرب 6:35 PMصلاة العِشاء 7:48 PMمواقيت الصلاة في مكةصلاة الفجْر 5:11 AMالشروق 6:27 AMصلاة الظُّهْر 12:29 PMصلاة العَصر 3:54 PMصلاة المَغرب 6:31 PMصلاة العِشاء 8:01 PMصلاة الفجْر 5:10 AMالشروق 6:28 AMصلاة الظُّهْر 12:30 PMصلاة العَصر 3:55 PMصلاة المَغرب 6:32 PMصلاة العِشاء 8:02 PMصلاة الفجْر 4:54 AMالشروق 6:12 AMصلاة الظُّهْر 12:14 PMصلاة العَصر 3:39 PMصلاة المَغرب 6:16 PMصلاة العِشاء 7:46 PMصلاة الفجْر 5:09 AMالشروق 6:25 AMصلاة الظُّهْر 12:32 PMصلاة العَصر 3:58 PMصلاة المَغرب 6:30 PMصلاة العِشاء 8:00 PMصلاة الفجْر 4:21 AMالشروق 5:38 AMصلاة الظُّهْر 11:44 AMصلاة العَصر 3:11 PMصلاة المَغرب 5:51 PMصلاة العِشاء 7:08 PMصلاة الفجْر 4:53 AMالشروق 6:05 AMصلاة الظُّهْر 12:08 PMصلاة العَصر 3:27 PMصلاة المَغرب 6:11 PMصلاة العِشاء 7:41 PMصلاة الفجْر 4:33 AMالشروق 5:54 AMصلاة الظُّهْر 11:56 AMصلاة العَصر 3:23 PMصلاة المَغرب 5:58 PMصلاة العِشاء 7:28 PM