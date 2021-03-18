مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-3-2021
الخميس 18/مارس/2021 - 07:38 ص
ينشر «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، مواقيت الصلاة اليوم، في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك موعد الصلوات الخمسة بمحافظات مصر، والدول العربية اليوم الخميس 18-3-2021، في إطار البحث المستمر من قبل المسلمين لحسم التوقيت الإيماني بكل دولة لأداء الفرض في لحظته.
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهى: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:35 AM
الشروق 6:01 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:05 PM
صلاة العِشاء 7:23 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:39 AM
الشروق 6:07 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:29 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية
صلاة الفجْر 4:30 AM
الشروق 5:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 6:01 PM
صلاة العِشاء 7:19 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:24 AM
الشروق 5:49 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:53 PM
صلاة العِشاء 7:09 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوان
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 12:32 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:35 PM
صلاة العِشاء 7:48 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:29 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:31 PM
صلاة العِشاء 8:01 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:30 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 6:32 PM
صلاة العِشاء 8:02 PM
مواقيت الصلاة في مسقط
صلاة الفجْر 4:54 AM
الشروق 6:12 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:39 PM
صلاة المَغرب 6:16 PM
صلاة العِشاء 7:46 PM
مواقيت الصلاة في دبي
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 12:32 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:30 PM
صلاة العِشاء 8:00 PM
مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:21 AM
الشروق 5:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 3:11 PM
صلاة المَغرب 5:51 PM
صلاة العِشاء 7:08 PM
مواقيت الصلاة في اليمن
صلاة الفجْر 4:53 AM
الشروق 6:05 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM
مواقيت الصلاة في الكويت
صلاة الفجْر 4:33 AM
الشروق 5:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:58 PM
صلاة العِشاء 7:28 PM
ويشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهى: (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء)، لتختلف مواقيت الصلاة بكافة بقاع الأرض ليطبق كل دقيقة الأذان والصلاة في الكرة الأرضية طوال الـ 24 ساعة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 4:35 AM
الشروق 6:01 AM
صلاة الظُّهْر 12:03 PM
صلاة العَصر 3:29 PM
صلاة المَغرب 6:05 PM
صلاة العِشاء 7:23 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:39 AM
الشروق 6:07 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:35 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:29 PM
مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعلية
صلاة الفجْر 4:30 AM
الشروق 5:57 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 6:01 PM
صلاة العِشاء 7:19 PM
مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:24 AM
الشروق 5:49 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 3:17 PM
صلاة المَغرب 5:53 PM
صلاة العِشاء 7:09 PM
مواعيد الصلاة في محافظة أسوان
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 12:32 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:35 PM
صلاة العِشاء 7:48 PM
مواقيت الصلاة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية
مواقيت الصلاة في مكة
صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 12:29 PM
صلاة العَصر 3:54 PM
صلاة المَغرب 6:31 PM
صلاة العِشاء 8:01 PM
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:28 AM
صلاة الظُّهْر 12:30 PM
صلاة العَصر 3:55 PM
صلاة المَغرب 6:32 PM
صلاة العِشاء 8:02 PM
مواقيت الصلاة في مسقط
صلاة الفجْر 4:54 AM
الشروق 6:12 AM
صلاة الظُّهْر 12:14 PM
صلاة العَصر 3:39 PM
صلاة المَغرب 6:16 PM
صلاة العِشاء 7:46 PM
مواقيت الصلاة في دبي
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:25 AM
صلاة الظُّهْر 12:32 PM
صلاة العَصر 3:58 PM
صلاة المَغرب 6:30 PM
صلاة العِشاء 8:00 PM
مواقيت الصلاة في عمان
صلاة الفجْر 4:21 AM
الشروق 5:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 3:11 PM
صلاة المَغرب 5:51 PM
صلاة العِشاء 7:08 PM
مواقيت الصلاة في اليمن
صلاة الفجْر 4:53 AM
الشروق 6:05 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:27 PM
صلاة المَغرب 6:11 PM
صلاة العِشاء 7:41 PM
مواقيت الصلاة في الكويت
صلاة الفجْر 4:33 AM
الشروق 5:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:56 AM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:58 PM
صلاة العِشاء 7:28 PM