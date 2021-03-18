رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشرق الحرام».. كتابة مشحونة بالكوميديا السوداء

الخميس 18/مارس/2021 - 01:15 ص
الشرق الحرام
الشرق الحرام
نضال ممدوح
طباعة
صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع صدر للكاتبة الأردنية البريطانية لينا أبو بكر، والمقيمة في بريطانيا، كتاب بعنوان "الشرق الحرام"، ويقع في 180 صفحة من القطع المتوسط.

ومما جاء في تقديمها للكتاب تقول "أبو بكر": هذه كتابة جديدة، تُشرع الباب لأفكار إبداعية مختلفة لم تغزُ بعد الشرق العربي كبزنس ثقافي، طالما أنّ عنصر التكثيف اقتصر على التقنيات الأسلوبية للأنساق الشعرية على تنوعها، بينما ظلتْ الكتابة النقدية والتأملية للسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، كتابة فضفاضة ومستفيضة، لا تَسْتَهْوي قارئًا عجولًا، يَضيق بالإفراط اللغوي؛ في زمن الوجبات الثقافية السريعة التي تتيحها الشبكات العنكبوتية بخدمة مفتوحة ومجانيّة، تشبع مساحته الافتراضية.

غاب الكتاب وتكرست العبارة، كبضاعة التنزيلات فوق قارعة الفضاء العنكبوتي. عبارات يتيمة بلا سند مرجعي ولا علامة تجارية، ما أدّى إلى حرمان الكتاب من مهمته المقدسة في التوثيق الاحترافي للعبارة، وفي ترويض النهم الإلكتروني -السريع الهضم - بما يلبي حاجة القارئ ضمن ظرفه التكنولوجي، دون أن يخدش قيمة المحتوى، أو يخضعه لمتطلبات العصر المسطحة، التي لا تركز على الجوهر بقدر ما تهرول وراء الأكثر إثارة، مهما رخصت مضامينه واضمحل عمقه التعبيري.

من هنا جاءت فكرة "الشرق الحرام"، على اعتباره حكمةً سوداء، لها عناقيدها النجمية التي تشتبك بالتكثيف والإِسْرارِ وتندمج بالاختزال والانشطار، كأنها طلقات لغوية خاطفة ونافذة، أو دروس من الحياة.

"الشرق الحرام"، كتابة مشحونة بالكوميديا السوداء، التي تتدفق كنافورة جمرات من فوهة تاريخية موقوتة، وقُبّة حِمَمٍ طازجة، تتبلور إلى شرارات لغوية ناسفة -أقرب إلى الهايكو الياباني، ولكن بِانزياح رؤيوي يخص عقله ولا ينتمي إلا إليه.

موضوعات متعلقة

إصابة 18 عاملًا في حريق مصنع بالقليوبية

إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 17-3-2021


الصور

image description

السيطرة على حريق محور ديروط بأسيوط

image description

الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمشروع محور ديروط بأسيوط

image description

وكيل «صحة دمياط»: مليون و275 ألف جنيه دعم لمستشفى رأس البر

image description

ضبط أغذية فاسدة في حملة مكبرة بدمياط

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

«البدري في ورطة».. 3 إصابات وسرقة تُهدد هجوم المنتخب أمام كينيا

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تشيلسى يتأهل لربع نهائى دورى أبطال اوروبا

بايرن ميونخ يحسم تأهله لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

أماندا صبحى تتأهل لنهائى بطولة بلاك بول الدولية للإسكواش

إشبيلية يفوز على إلتشى بهدفين نظيفين فى الدوري الأسبانى

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
المزيد

الثقافة

«الشرق الحرام».. كتابة مشحونة بالكوميديا السوداء

صالون زين العابدين فؤاد الثقافى يحتفل بالناقد «رجاء النقاش»

«التسويق الإلكترونى» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

«المركزية للتدريب» تختتم فعاليات الاستراتيجية والأمن القومى