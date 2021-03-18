صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع صدر للكاتبة الأردنية البريطانية لينا أبو بكر، والمقيمة في بريطانيا، كتاب بعنوان "الشرق الحرام"، ويقع في 180 صفحة من القطع المتوسط.ومما جاء في تقديمها للكتاب تقول "أبو بكر": هذه كتابة جديدة، تُشرع الباب لأفكار إبداعية مختلفة لم تغزُ بعد الشرق العربي كبزنس ثقافي، طالما أنّ عنصر التكثيف اقتصر على التقنيات الأسلوبية للأنساق الشعرية على تنوعها، بينما ظلتْ الكتابة النقدية والتأملية للسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، كتابة فضفاضة ومستفيضة، لا تَسْتَهْوي قارئًا عجولًا، يَضيق بالإفراط اللغوي؛ في زمن الوجبات الثقافية السريعة التي تتيحها الشبكات العنكبوتية بخدمة مفتوحة ومجانيّة، تشبع مساحته الافتراضية.غاب الكتاب وتكرست العبارة، كبضاعة التنزيلات فوق قارعة الفضاء العنكبوتي. عبارات يتيمة بلا سند مرجعي ولا علامة تجارية، ما أدّى إلى حرمان الكتاب من مهمته المقدسة في التوثيق الاحترافي للعبارة، وفي ترويض النهم الإلكتروني -السريع الهضم - بما يلبي حاجة القارئ ضمن ظرفه التكنولوجي، دون أن يخدش قيمة المحتوى، أو يخضعه لمتطلبات العصر المسطحة، التي لا تركز على الجوهر بقدر ما تهرول وراء الأكثر إثارة، مهما رخصت مضامينه واضمحل عمقه التعبيري.من هنا جاءت فكرة "الشرق الحرام"، على اعتباره حكمةً سوداء، لها عناقيدها النجمية التي تشتبك بالتكثيف والإِسْرارِ وتندمج بالاختزال والانشطار، كأنها طلقات لغوية خاطفة ونافذة، أو دروس من الحياة."الشرق الحرام"، كتابة مشحونة بالكوميديا السوداء، التي تتدفق كنافورة جمرات من فوهة تاريخية موقوتة، وقُبّة حِمَمٍ طازجة، تتبلور إلى شرارات لغوية ناسفة -أقرب إلى الهايكو الياباني، ولكن بِانزياح رؤيوي يخص عقله ولا ينتمي إلا إليه.