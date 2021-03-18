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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: فيتامين د وزيت السمك لا يمنعان الإصابة بالرجفان الأذينى

الخميس 18/مارس/2021 - 12:20 ص
فيتامين د
فيتامين د
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أكدت دراسة جديدة صادرة عن الجمعية الطبية الأمريكية أن فيتامين "د" والأحماض الدهنية المتواجدة في الأسماك لا يمنعان الإصابة بالرجفان الأذينى "عدم انتظام ضربات القلب"، وهو اضطراب خطير يصيب ضربات القلب.

وبحثت الدكتورة كريستين ألبرت رئيس قسم أمراض القلب في معهد سميدت لأمراض القلب بالولايات المتحدة في الدراسة - التي نُشرت في عدد مارس من مجلة (جاما) الطبية - ما إذا كان فيتامين "د" أو أحماض أوميجا 3 الدهنية قد يكون لها تأثير على الرجفان الأذيني الإنتيابي مقابل الرجفان الأذيني المستمر، وما إذا كانت هناك مجموعات فرعية معينة من المرضى الذين من المرجح أن يستفيدوا أو يتعرضوا للأذى بواسطة المكملات بشكل عام.

وقالت ألبرت "تظل توصيتنا كما هي، فنحن لا ندعم تناول زيت السمك أو مكملات فيتامين "د" لمنع الرجفان الأذينى".

ويعد مرض الرجفان الأذيني أحد أنواع أمراض القلب شيوعا فيما يتعلق بعدم انتظام ضربات القلب، مما يتسبب في تقلص القلب بشكل غير منتظم، وأحيانا بسرعة كبيرة جدا، ويؤثر على نحو 33 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

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