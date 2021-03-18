قائمة سوداء بـ95 شركة سياحة أجنبية لحظر التعامل معها فى مصر

أعدت غرفة شركات السياحة قائمة تضم قرابة 95 شركة سياحة من خارج مصر، من بينهم شركات فى بلدان أوكرانيا وتركيا وصربيا وبولندا وكازاخستان ورومانيا وروسيا وإيطاليا والهند، وغيرهم من منظمى الرحلات بالخارج، لعدم التعامل معها وذلك بعد رفضها سداد مستحقات الشركات المصرية المتعاملة معها، ورغم تدخل الغرفة والمخاطبات لهذه الشركات بالخارج إلا أنهم تعنتوا فى دفع المستحقات.وتقوم الغرفة بتحديث هذه القائمة بشكل دورى، كما تطالب الشركات بالاطلاع عليها لعدم التعامل مع تلك الشركات لمحظورة، وفقا للقانون المنظم لعمل الشركات، بالإضافة إلى تخوفها من عدم تعرض أى شركة جديدة للنصب مرة أخرى.يشار إلى أن الشركة المصرية تتقدم بطلب إلى الغرفة بوجود مستحقات لها لدى الشركة الأجنبية، وتقوم بتقديم المستندات الدالة على ذلك، لتتدخل الغرفة لحل الأمر، وفى حالة عدم الحل يتم وضعها ضمن القائمة السوداء.