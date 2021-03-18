التخطيط: رفع كفاءة محطة توليد غرب أسيوط بتكلفة 7.8 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن محطة توليد غرب أسيوط الغازية تم تطويرها ورفع كفاءتها لتعمل بدورة مركبة بإضافة مزيد من القدرات دون استخدام وقود إضافى بتكلفة إجمالية قدرها 7.8 مليار جنيه.وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف مجابهة الأحمال المتزايدى للمصانع والمشروعات الاستثمارية الكبرى فى صعيد مصر، وخلق فرص استثمارية جديدة.وأضافت أنه تم أيضًا الإنتهاء من إنشاء محطة محولات أسيوط شرق النيل بتكلفة 741 مليون جنيه لتفريغ الطاقة المولدة من محطة توليد كهرباء بنى سويف.