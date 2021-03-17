«تعليم القاهرة» تكشف موعد فتح باب تعديل الرغبات بالتجريبيات

أكد محمد عبدالتواب، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إعلان نتيجة تسكين طلاب رياض الأطفال، الذين تعدوا الخمس سنوات، بالمدارس التجريبية بالمحافظة، نهاية الشهر الجاري.وشدد عبدالتواب، على أنه جاري توفير القاعات المخصصة لاستيعاب أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرسمية لغات.وأكد مدير التعليم العام، أنه سيتم تحديد فتح باب تعديل الرغبات بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة، مشددا أنه سيتم اتاحة كافة السبل لتوفير الراحة للطلاب وأولياء الأمور.