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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد ام بي سي مصر1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:36 م
ام بي سي
ام بي سي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل على تردد ام بي سي مصر 1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن تردد قناة إم بي سي مصر 1، على القمر الصناعي النايل سات، وتقدم المحطة محتوي إعلامي متميز يجذب قاعدة جماهيرية كبيرة، وتضم المحطة عدد من البرامج المختلفة والمتنوعة، التي تلقي قبول الجمهور بمختلف الفئات العمرية.

لمتابعة مسلسلات رمضان 2021، يجب على المواطنين اتباع كافة الخطوات التالية حتى يستطيع المواطنين تنزيل المحطة على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعرض القناة العديد من المسلسلات خلال شهر رمضان المقبل التي تتنوع فيه إذاعة المسلسلات الرمضانية، وتقدم قناة ام بي سي مصر 1، كل عام في شهر رمضان المسلسلات الحصرية المتميزة التي يقبل عليها الجمهور.

تردد ام بي سي مصر 1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021

نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة الخطوات التي يستطيع المواطنين من خلالها تنزيل القناة على النايل سات، ولديكم التفاصيل:
- يجب على المواطنين الدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، داخل جهاز الريسيفر، ويختار الإعدادات.
- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو 11470، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر رأسي أو عمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.
- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل تردد ام بي سي مصر 1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021، على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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وقدمنا لكم خلال الخطوات السابقة كافة المعلومات والتفاصيل عن تنزيل تردد ام بي سي مصر 1 لمشاهدة المسلسلات رمضان 2021، على القمر الصناعي النايل سات.

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