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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:04 م
عيد الأم
عيد الأم
عبدالله هشام
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يحرص الكثير من الأبناء كل عام على تهنئة الأم في يوم عيد الأم وإرسال عبارات التهنئة وكتابة المنشورات عن فضل الأم على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع احتفالات المصريين بيوم الأم في يوم 21 مارس من كل عام.

رسائل تهنئة عيد الأم 2021

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز رسائل التهنئة بعيد الأم 2021 في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا ومساعدتهم في التعبير عن امتنانهم وحبهم لأمهاتهم ضمن العادات والتقاليد الموروثة في الشعب المصري في هذا اليوم.

-        أمي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني

-   أمي يا ملاك لا أرتجي من ربي إلا أن يحفظها لي

-  يارب تدومي بخير يا حبيبتي، ومهما كانت النعم جميلة تظل أمي أجملها

-  أمي بعد ربي بها الطمأنينة وبها أستقيم"، و"أمي أنت لستي الأغلى في حياتي بل أنتي كل حياتي

-  بحبك يا امي وهمي في الدنيا رضاكي يا اغلى ما فى عمري وحياتي

-  سامحيني لو كنت عنك غايب يا امي ياست الحبايب، ولو كان عندي هموم كتير، وشغل بالكوم بين حضنك كل شئ بيهون

-  يا أغلى من عرفت بعمري وحياتي. أمي أطلب رضاكِ في يومك يا روحي وأقول سامحيني في عيدك يا أمي، وكل عام وأنتِ بألف خير يا عيوني.

-  يا رب في كل دقيقة تمر على أمي افتح لها باب رزق لا يُسَدّ، ودعوة لا تُرَدّ، وحقق لها ما يلِج في خاطرها وما يرِد، وهَبها عطايا كجبل أحد، واجعل الجنة لها دار خلد، آمين.

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