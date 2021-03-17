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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي: لا استخدام للذخيرة الحيّة في تأمين الاحتجاجات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:48 م
الكاظمي
الكاظمي
وكالات
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جدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء موقف الحكومة بضرورة الإلتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الإحتجاجات المدنية.

وشدد الكاظمي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الإلتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية.

وأشاد بدور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، وتأكيد الدعم الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية.

ووجه الكاظمى بالإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، بما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر.

كما وجه بضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع انضمام العراق إلى فرقة العمل
المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب.

وتمت مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.

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