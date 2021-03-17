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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مؤسسة دولية تضغط على إسرائيل لتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:43 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
مروة عنبر
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طالبت مؤسسة أكشن إيد الدولية من خلال حملة دولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة، بالضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها كقوة محتلة تتحمل مسئولية ضمان حصول الفلسطينيين على العلاج واللقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الحملة تضمنت العديد من المطالبات الدولية التي تدعو إلى التوزيع العادل والمجاني للقاح لصالح الفلسطينيين، وركزت على إظهار أن هناك فجوة فاضحة لانعدام المساواة في الحصول على العلاج الضروري للحماية من كورونا.

ولفتت المؤسسة إلى أن إسرائيل طعمت 50% من السكان، بما في ذلك سكان المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية إلا أن هذا التطعيم يستثني ما يقارب 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعد مؤسسة أكشن إيد- فلسطين هي جزء من فدرالية عالمية تعمل في ما يزيد على 45 دولة حول العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين ووضع حد للفقر.

يذكر أن المادتين 55 و56 من اتفاقيات جنيف الرابعة تلزم إسرائيل بتوفير الرعاية الصحية للأرض المحتلة إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية، واعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.

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