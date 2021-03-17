ضبط بدالة تموينية تجمع السلع لبيعها في السوق السوداء بالشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالكة محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية، بمحافظة الشرقية.وتبين حيازتها 3 أطنان سكر تموينى، 755 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.