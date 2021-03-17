فرنسا: إعطاء 7.55 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 7.55 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 225 ألفًا و647 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عامًا واحدًا وشهرين لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 11 أسابيع.