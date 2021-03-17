قناة سبيس تون تتصدر تويتر في عيد ميلادها الـ21

تردد قناة سبيس تون 2021 Spacetoon الجديد على النايل سات

برامج قناة سبيستون 2021

تاريخ قناة سبيستون

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تصدرت قناة سبيس تون 2021 Spacetoon موقع التواصل الإجتماعي تويتر وكذلك محرك البحث العالمي جوجل، وذلك إحتفالا بذكرى عيد ميلاد قناة الأفلام الكرتونية الـ21.وأطلق رواد موقع تويتر، هاشتاج بعنوان " عيد سبيس تون الـ21 "، وشارك فيه مئات المغردين من العالم العربي الذين عبّروا عن ذكريات الطفولة والمراهقة مع هذه القناة الأحبّ إلى قلوب جيل التسعينات، والتي كان شعارها “شباب المستقبل”.وتنشر الدستور لقرائها تردد قناة سبيس تون 2021 Spacetoon الجديد على النايل ساتالقمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ الجودةنايل سات 11785 عمودي 27500 34 SDوكتب أحد المغرّدين: "قناة (سبيس تون) تمثّل جيل التسعينات وما بعده. وإن ظلّ جيل التسعينات هو جيلها الأعظم… كلّ الحب لقناة (سبيس تون)، فقد احتوت طفولتنا وشبابنا، ويبدو أنّها ستحتوي شيخوختنا أيضًا".- المحقق كونان الجزء 9- أبطال الكرة- شعلة ريكا- مونت كريستو- دراجون بول- ماشا والدب- وقت الأمهات- تليتابيز الجديد- مونزي- قصص ماشا المرعبة- أهلا كيتي- عائلة مشيع- باور رينجرز- باربي- ترانس فورمرز- النمر الوردي- السيف والرقعة الحاسمةوانطلقت قناة "سبيستون" في 15 مارس عام 2000، بفترة أطفال ضمن تلفزيون البحرين الحكومي، وكقناة مستقلّة عام 2002، ولها مقرّان: الأول في دمشق، والثاني افتتح في 2003 في دبي.القناة لها عشرة كواكب تُحدّد أصناف الرسوم المتحرّكة حسب المحتوى أو العمر، وتمتلك "سبيستون" مجموعة من المستثمرين السوريين وتتضمّن مجموعة من الشركات المتخصّصة بالطفل والإنتاج والدوبلاج والنشر. في العام 2016 أصبحت تُبث في 22 دولة، وتُحقق مشاهدات أكثر من 130 مليون مُشاهد.وتُعتبر ثالث قناة مُتخصصة في الرسوم المتحركة في العالم العربي. وتعرض المسلسلات الكَرتونية العالميّة، إضافة إلى عدد من الأغاني والأناشيد والفقرات القصيرة الهادفة، ذات الطابع الفكاهي والتثقيفي والديني.