ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم
الإثنين 11/يناير/2021 - 08:14 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» كل المعلومات عن ترقيات المعلمين 2021 وكذلك رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم، حيث أعلنت الأكاديمية عن تدريبات ترقيات المعلمين المستحقين للترقى، وأكدت على جميع المعلمين المرشحين للترقية الدخول والاستعلام على الموقع الإلكتروني للأكاديمية بوابة الخدمات للترقية، للتعرف على موعد وأماكن تدريب ترقيات المعلمين ٢٠٢١، ويتيح موقع الأكاديمية نظام إدارة كادر المعلم، ولكل من أمضى 5 سنوات في الوظيفة الأدني له حق الترقيه.
- الدخول على الموقع الإلكترونى للأكاديمية المهنية للمعلمين وهو (من هنا).
- ثم كتابة كود المعلم
- كتابة الرقم القومى المكون من ١٤ رقمًا.
- كلمة السر، ثم الضغط على كلمة دخول.
الأوراق المطلوبة وشروط الترقى لوظيفة معلم.
- ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم.
- تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين.
- صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية.
- تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب.
- تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها.
- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.
- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.
- عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده، وتجمع بحافظات، ويسلمها مندوب المدرسة للإدارة، وذلك حفاظًا على صحة المعلمين، والعاملين بالديوان، خصوصا خلال الفترة الحالية.
ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلميمكن للمعلم الاستعلام عن طريق إدخال الرقم السري وكود المعلم والتعرف على موعد ومكان التدريب، ثم القيام بطباعه إخطار الترقي بنظام كادر المعلم، ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن الترقي وطباعة موعد ومكان التدريب وصحيفة أحوال معلم:
- الدخول على الموقع الإلكترونى للأكاديمية المهنية للمعلمين وهو (من هنا).
- ثم كتابة كود المعلم
- كتابة الرقم القومى المكون من ١٤ رقمًا.
- كلمة السر، ثم الضغط على كلمة دخول.
الأوراق المطلوبة وشروط الترقى لوظيفة معلم.
- ملف الترقية من مستوى لمستوى أعلى الخاص بالمعلم.
- تقريران عن أداء المعلم في العامين الماضيين.
- صحيفة أحوال معتمدة مطبوعة من الإدارة التعليمية التابع لها المعلم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- ملف إنجاز المعلم مدون به كل بياناته الأساسية.
- تقديم إخلاء طرف للأكاديمية الخاصة بالمعلم سيتم تسلمه بعد التدريب.
- تسليم إقرار يفيد بعمله مدة 5 سنوات في الدرجة الوظيفية التي يريد الانتقال منها.
- نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد.
- شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية.
- عمل حافظة بلاستيكية لكل معلم على حده، وتجمع بحافظات، ويسلمها مندوب المدرسة للإدارة، وذلك حفاظًا على صحة المعلمين، والعاملين بالديوان، خصوصا خلال الفترة الحالية.
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