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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بايدن» يوجه رسالة للمهاجرين إلى أمريكا: «لا تأتوا إلى هنا»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:00 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى المهاجرين القادمين إلى بلاده من أمريكا الوسطى، بالتزامن مع مواجهة الولايات المتحدة أكبر موجة مهاجرين على حدودها الجنوبية الغربية منذ 20 عامًا، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وقال «بايدن»، خلال مقابلة مع شبكة «آيه بي سي نيوز» الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، إن على مواطني أمريكا الوسطى البقاء في قريتهم أو مدينتهم أو مجتمعهم، عوضًا عن القدوم إلى الولايات المتحدة، مضيفًا «أستطيع أن أقول بكل وضوح لا تأتوا إلى هنا».

وجاءت رسالة بايدن التي بدت مخالفة لكل تصريحاته وسياساتها التي اتبعها منذ توليه الرئاسة في 20 يناير الماضي، إذ تبنى موقفًا منفتحًا إزاء المهاجرين، بخلاف سلفه دونالد ترامب، لكن تطورًا كبيرًا حدث على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، إذ تواجه إدارة بايدن هناك أزمة إنسانية متفاقمة.

ويقول وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إن واشنطن ستواجه مزيدًا من موجات المهاجرين على الحدود مع المكسيك أكثر مما واجهته البلاد على مدار 20 عامًا.

وردا على سؤال عما إذا كان على إدارته توقع موجات هجرة كبيرة عبر الحدود الجنوبية، قال بايدن: «أولًا وقبل كل شيء، لقد كان هناك ارتفاع كبير في عدد المهاجرين القادمين خلال العامين الماضيين، وأقر أن ما يحدث في المستقبل ربما يكون أسوا».

وبدأت إدارة بايدن بالاستعداد لسيناريو قدوم موجات من المهاجرين من أمريكا الوسطى، حيث بدأت في تجهيز مراكز إيواء المهاجري القاصرين غير المصحوبين بذويهم في ولاية تكساس. 

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