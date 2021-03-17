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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين واليونان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:04 ص
رياض المالكي
رياض المالكي
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بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، خلال زيارته لليونان، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزيران - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على عقد جلسة المشاورات السياسية الشهر المقبل، وعقد اللجنة المشتركة حالما تسمح الظروف الصحية بذلك، كما اتفقا أيضا على أهمية العمل على استئناف العمل في إطار التعاون الثلاثي المشترك ما بين فلسطين وقبرص واليونان، على أن تعقد اجتماعات على مستويات عدة بما يشمل كبار الموظفين والوزراء والرؤساء للبلدان الثلاثة.

وأطلع المالكي نظيره اليوناني على آخر تطورات الوضع السياسي والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض وحملات الاستيطان المحمومة التي تجري على الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا اليونان بأن تلعب دورا فاعلا من أجل استئناف عملية سلام قائمة على أسس ومبادئ القانون الدولي، وفي إطار متعدد الأطراف وضرورة تنفيذ دعوة الرئيس محمود عباس عقد مؤتمر دولي للسلام.

كما وضع المالكي نظيره اليوناني في صورة التحضيرات التي تجري في فلسطين لإجراء الانتخابات والمراسيم التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الصدد، داعيا اليونان إلى إرسال مراقبين يونانيين وأوروبيين للرقابة على الانتخابات، وإلى ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح للمقدسيين للمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابات.

من جانبه، رحب ديندياس بعملية الانتخابات، مبديا استعداد بلاده والاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم الذي يحتاجه الفلسطينيون في هذا الصدد، مؤكدا تمسك اليونان بحل الدولتين وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، ودعا المالكي نظيره اليوناني إلى زيارة دولة فلسطين قريبا، وقدم دعوة أيضا إلى رئيس الوزراء اليوناني لزيارة فلسطين.

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