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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 10.7 مليار دولار صادرات مصرية لآسيا خلال 2020

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:03 ص
صادرات مصرية لآسيا
صادرات مصرية لآسيا
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لدول آسيا سجلت 10.7 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 10 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 618.3 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر لآسيا سجلت 29 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 32.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 3 مليارات دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم، بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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